A Roma recebeu e goleou o Monza por 4-0, esta segunda-feira, no jogo que fechou a 26.ª jornada da Serie A, a liga italiana de futebol.

Quatro dias depois de afastar o FC Porto da Liga Europa, a formação comandada por Claudio Ranieri venceu com golos do belga Alexis Saelemaekers (10m), do uzbeque Eldor Shomurodov (32m), do espanhol Angeliño (73m) e do ex-benfiquista Bryan Cristante (88m).

A Roma, que somou o 10.º jogo seguido sem perder no campeonato (sete vitórias e três empates), está no 9.º lugar, com 40 pontos, a apenas dois da Fiorentina, que segue no 6.º lugar. A Roma conseguiu mesmo uma inédita terceira vitória seguida na Serie A em 2024/25.

Por seu lado, o Monza, que perdeu cinco dos últimos seis jogos, continua no 20.º e último lugar, com 14 pontos, a nove do Parma, 17.º e primeiro clube acima da zona de descida.

No Monza, os portugueses Pedro Pereira e Dany Mota foram titulares, tendo o lateral jogado todo o encontro e o avançado saído ao minuto 68.