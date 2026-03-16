Na noite de sábado, no duelo diante do Nápoles, Lameck Banda, extremo do Lecce, caiu no relvado com a mão no peito, gerando uma grande preocupação com o seu estado de saúde. O jogador saiu do relvado de maca e seguiu para o hospital. Entretanto, o zambiano já teve alta hospitalar sem qualquer problema cardíaco detetado.

E, depois do susto, veio a felicidade. Logo após ter alta, assistiu ao nascimento do primeiro filho, transformando dias de preocupação em alegria.

O clube italiano já deu os parabéns ao jogador. «A maravilhosa história de Banda: alta do hospital Cardarelli em Nápoles, chega a Lecce mesmo a tempo do nascimento do seu primogénito Rumi Ezlyn. Um abraço de todo o clube para Lameck e para a sua companheira neste dia maravilhoso!», pode ler-se.