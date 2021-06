Eusebio Di Francesco foi anunciado, esta segunda-feira, como o novo treinador do Hellas Verona.



O técnico de 51 anos foi o escolhido para suceder a Ivan Juric, que saiu para o Torino, e assinou por duas épocas com a equipa onde joga o português Miguel Veloso.



Di Francesco esteve ao serviço do Cagliari na última temporada, mas foi despedido ao cabo de 23 jogos na Serie A. Anteriormente, o treinador italiano tinha orientado a Sampdoria (duas vitórias em oito jogos), a Roma (entre 2017 e 2019) e o Sassuolo, onde fez o seu melhor trabalhado (de 2012 a 2017).