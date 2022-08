A Juventus e o Nápoles arrancaram a Liga italiana com vitórias autoritárias sobre Sassuolo e Hellas Verona, respetivamente.

A Vecchia Signora impôs-se em casa por 3-0, com o ex-Benfica Ángel Di María a assinalar o primeiro jogo oficial pela nova equipa com um golo e uma assistência. Inaugurou o marcador aos 26 minutos com uma bela execução de primeira de pé esquerdo e assistiu Vlahovic para o terceiro ao minuto 51, que chegou aí ao bis depois de ter marcado ainda na primeira parte na conversão de um penálti.

Di María teve de interromper o «show» aos 66 minutos, quando foi substituído após queixas nos adutores.

Também neste domingo, o Nápoles iniciou a campanha na Serie A com uma vitória fora por 5-2 em casa do Hellas Verona de Miguel Veloso, que não esteve entre as opções.

A equipa da casa ainda esteve a ganhar por 1-0 graças a um golo de Lasagna aos 29 minutos, mas mal teve tempo para saborear a vantagem: Kvaratskhelia empatou aos 37m e Osimhen virou o resultado nos descontos da primeira parte.

Praticamente a abrir a etapa complementar, Thomas Henry restabeleceu a igualdade, mas o Nápoles não só voltou pouco depois à vantagem como embalou para só parar na goleada. Zielinski fez o 3-2 aos 55m, Lobotka o quarto aos 65m após grande iniciativa individual depois de receber um passe de Mário Rui, que foi titular e saiu aos 83 minutos, e Politano fez o 5-2 final para a equipa de Luciano Spalletti ao minuto 79.

