Um ano após ter chegado, Diego Godín despediu-se do Inter de Milão.



«Muito obrigado a toda a família do Inter por todo o carinho e respeito que me deram este ano. Foi um ano intenso e atípico por toda a situação que vivemos, mas apesar disso, acredito que fizemos um grande trabalho. Colocámos a equpa novamente no topo, a lutar por coisas importantes como merece. Guardo recordações de todos os adeptos, que são quem torna este clube grande. E claro, dos meus companheiros também e de todas as pessoas que trabalham no dia a dia ao lado da equipa e que sempre me trataram com um sorriso. Um abraço e muita sorte», escreveu nas redes sociais.



O internacional uruguaio de 34 anos chegou este ano a Milão e disputou 36 partidas. Segundo a imprensa italiana, o defesa vai reforçar o Cagliari.