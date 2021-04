Numa conversa diferente do habitual, Diogo Dalot fez algumas confissões pessoais acerca da vida fora dos relvados. O lateral-direito revelou que conversou com Rafael Leão antes de se mudar de Manchester para o AC Milan.



«Quando tive a oportunidade de vir para o AC Milan, falei com ele e ele disse-me que o AC Milan era uma grande equipa numa cidade linda. E disse-me para estar tranquilo, que ele estaria aqui para mim», contou, em entrevista à DAZN.



Assim, o internacional sub-21 rumou a Itália por empréstimo do Man. United na companhia da mãe.



«Vivo com a minha mãe. Sou um rapaz que quer sempre ter a família por perto. Quando saí do Porto para o Manchester, havia a possibilidade que a minha mãe viesse comigo durante três anos, e foi uma decisão fácil. Este é o último ano em que ela está comigo pois tem de voltar ao trabalho, já que é professora. A partir do próximo ano será mais difícil, porque mãe é mãe e ela ajudou-me muito nestes três anos porque estava longe do meu país com somente 18/19 anos. Foi importante ter a família por perto», confessou.



Dalot referiu que sempre viajou bastante com a família e aproveitou para contar uma história insólita que se passou em Roma.



«Quando eu era criança, nós viajávamos muito pela Europa. Não me lembro de muito, mas os meus pais lembram-se de todas as viagens que fizemos. Recordo-me de um episódio engraçado em Roma: fomos a uma igreja e eu estava a olhar para as velas, enquanto a minha família se foi embora. Eu apercebi-me de que a minha família se tinha ido embora, e então comecei a correr à volta da igreja, assustado. O padre parou a celebração, saiu e encontrou a minha família. Quando eu voltei a ver a minha mãe, foi uma das melhores sensações da minha vida», rememorou.



Por último, o defesa dos rossoneri revelou que passa bastante tempo na companhia da mãe e do cão, Júnior Dalot, quando não está a treinar ou em estágios.



«Fico com o meu cão Júnior ou jogo PlayStation. Vou para a cama às 22:30/23 porque estou muito cansado. Antes de ir dormir costumo ver televisão com a minha mãe», disse ainda.