De vez em quando, Gennaro Gattuso envolve-se em escaramuças que ficam para a posteridade. Depois do famoso «Malakia», enquanto era treinador do OFI Creta, Gattuso discutiu agora com um comentador televisivo da Croácia, o antigo futebolista Josko Jelicic.

No momento em que Gennaro Gattuso ia cumprimentar os membros do painel da Max Sport após a derrota com o Rijeka (3-0), o treinador do Hajduk Split recusou apertar a mão a Jelicic. «Falas demasiado», atirou em inglês.

«Tu jogaste futebol, conheces muito bem a situação. E falas sempre muito mal de mim», começou por dizer. Jelicic, que passou pelo Sevilha nos anos 90, respondeu-lhe em espanhol: «Jogas muito mal».

A discussão prolongou-se em três línguas diferentes. Vale a pena ver: