Beto continua a brilhar com a camisola da Udinese e já leva 10 golos nesta edição da Serie A. O avançado fez um pequena viagem no tempo e refletiu sobre a ascenção meteórica que viveu: em dois anos passou do Olímpico do Montijo para o primeiro escalão do Calcio.



O jogador de 25 anos recordou o período em que trabalhou num restaurante de uma cadeia de fast-food para ter dinheiro para a carta de condução.



«Fui para o KFC [dr: rede de restaurantes de fast-food norte-americana especializada em frango] porque queria tirar a carta [de condução] com o meu próprio dinheiro. Algumas pessoas que a minha história é difícil porque tive de trabalhar, mas para mim era normal. Na verdade, ri-me um pouco ali, sobretudo quando o meu primo estava a trabalhar na caixa ao lado da minha. Acordava cedo, ia diretamente para o trabalho e depois corria para o treino», lembrou, em entrevista à «Gazzetta dello Sport».



«Colocar dinheiro na mesa no final do mês para ajudar a minha família deixou-me orgulhoso. Pagar as contas pela minha mãe era como marcar um golo», acrescentou ainda.



O atacante falou ainda sobre a experiência no União Tires, clube onde se formou e estreou como sénior. «Ao mesmo tempo que trabalhava no restaurante de fast-food, jogava no União Tires. Disse aos meus amigos que me iria tornar profissional em cinco anos. Consegui esse objetivo em quatro anos», rememorou.



Certo é que Beto, depois de deixar o União de Tires em 2018, rumou ao Olímpico Montijo do Campeonato de Portugal e, em 2019, foi contratado pelo Portimonense, onde após se destacar inicialmente na equipa sub-23, passou para a equipa principal ao fim de pouco tempo, começando a jogar e a evidenciar-se na I Liga. Bastaram dois anos nos algarvios para convencer a Udinese a avançar para a sua contratação.



Em 2022/23, o avançado tem dez golos em 29 jogos e está a um de igualar a melhor marca da carreira.