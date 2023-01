A Roma venceu esta quinta-feira na receção ao Génova, por 1-0, carimbando o apuramento para os quartos de final da Taça de Itália.

No Olímpico, a equipa treinada por José Mourinho entrou em campo com Rui Patrício como titular e foi superior ao adversário ao longo de todo o jogo, mesmo sem ter criado muitas reais ocasiões de perigo, sobretudo no primeiro tempo.

A pouca capacidade para gerar oportunidades de golo perante o terceiro classificado da segunda divisão italiana fez com que Mourinho, de regresso ao banco após dois jogos de castigo, lançasse Paulo Dybala para a segunda parte.

A entrada do avançado argentino foi decisiva. Aos 64 minutos, o atacante de 29 anos recebeu de forma orientada à entrada da área, forçou a condução de bola e disparou em força para apontar o único golo da partida.

Desta forma, a Roma segue para o quinto jogo consecutivo sem perder e regressa aos triunfos após o empate no fim de semana no reduto do Milan. Já o Génova, interrompe a série de duas vitórias seguidas.