Paulo Dybala vai ficar de fora dos relvados durante 10 dias. O avançado lesionou-se no jogo deste domingo da Roma, de José Mourinho, com a Fiorentina e vai falhar os encontros com o Sheriff e com o Bolonha.

Ainda assim, a lesão do jogador argentino não é tão grave quanto se esperava e por isso Dybala já vai poder defrontar o campeão Nápoles, no dia 23.

Já Azmoun deve ficar ausente das escolhas de José Mourinho entre duas a três semanas.