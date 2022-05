De saída da Juventus após sete anos, Paulo Dybala ainda não tem o futuro definido. O técnico da Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, elogiou o talento do argentino, mas lamentou que este se tenha deixado levar pelas comparações com Lionel Messi.



«Dybala tem de voltar a ser ele próprio. Houve um momento em que se deixou levar pela história de que ia ser o novo Messi. Um futebolista não pode imitar ou pensar em ser outro. Dybala ainda tem muito a dar, possui qualidades técnicas extraordinárias e joga de forma quase divina, mas tem de voltar a concentrar-se nas suas capacidades físicas», referiu, em entrevista canal DAZN.



O treinador transalpino considerou que Locatelli «pode ser o futuro capitão» da Juve e defendeu que Vlahovic pode tornar-se também num líder dentro do grupo.



«O Dusan também pode ser um líder à sua maneira. É leal e quer sempre ganhar. Pode tornar-se num líder carismático em campo», disse.



Allegri, que tem quase duas décadas de carreira como técnico principal, lamenta apenas ainda não ter treinado Lionel Messi.



«Treinei campeões como Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Ronaldinho, Robinho, Cassano, Seedorf, Pirlo, Buffon... O único que me falta treinar é o Messi», concluiu.