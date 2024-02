Paulo Dybala comentou a relação com José Mourinho, com quem trabalhou até há pouco tempo na Roma.

Numa entrevista ao jornal árabe Al Arabi Al Jadeed, o avançado argentino elogiou o treinador português.

«Trabalhar com Mourinho foi inspirador e representou um crescimento significativo para mim. Estamos a falar de um treinador que já fez muito na sua carreira, que usa a sua experiência e ajuda a crescer como futebolista. Sinceramente, não sei o que o futuro lhe reserva, mas tenho a certeza de que vai continuar num clube de topo», afirmou.

Dybala falou ainda do seu futuro e manifestou vontade de continuar no clube.

«Quero dar o meu melhor por esta equipa e pelos adeptos que me receberam de uma forma incrível. Gostaria de obter um resultado positivo e chegar à Liga dos Campeões este ano», assegurou.

«Neste momento, o meu futuro é o próximo jogo e depois veremos o que acontece. Mas eu jogo na Roma e vejo-me na Roma», acrescentou.

Dybala comentou ainda a chegada de De Rossi à Roma para suceder a Mourinho.

«Ele foi um ícone da Roma como jogador e agora está totalmente comprometido com a sua nova função», explicou o jogador argentino. «Ele está a transmitir as suas ideias e é muito inspirador trabalhar com ele», concluiu.