Depois de ter feito o primeiro golo na Serie A esta temporada, Dybala aproveitou para esclarecer tudo o que foi dito acerca da renovação de contrato com a Juventus. O argentino fez juras de amor à Juventus e frisou que os rumores têm virado os adeptos contra si.



«Falou-se muito acerca do meu contrato. Infelizmente, muito do que foi dito é mentira. O meu agente teve em Turim durante algum tempo e não foi contactado [pelo clube]. Pelo desculpa, mas nunca foi sobre dinheiro. Nunca falo destas coisas, nunca. Mas seria bom dizer a verdade, porque estão a virar as pessoas contra mim. Tenho um grande amor pela Juventus», referiu, aos microfones da Sky.



«Nunca falo, mas tenho uma grande relação com os adeptos. O que foi dito virou-os contra mim. Sou leal a este clube e as pessoas sabem isso», acrescentou.



«La Joya» termina contrato com a campeã italiana em 2022.