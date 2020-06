A Roma, clube treinado pelo português Paulo Fonseca, somou esta quarta-feira a terceira vitória consecutiva na liga italiana, ao vencer a Sampdoria no Estádio Olímpico da capital, por 2-1, em jogo da 27.ª jornada.

Gabbiadini ainda deu vantagem aos visitantes, com um golo aos 11 minutos após um mau atraso de um jogador dos romanos. Ainda na primeira parte, Veretout viu o golo do empate anulado após confirmação do vídeo-árbitro, mas Edin Dzeko deu a volta ao marcador. Após o intervalo, o bósnio, com golos aos 64 e 85 minutos, bisou para garantir o triunfo para a equipa de Fonseca, que continua na luta pelos lugares de Liga dos Campeões.

Os romanos mantêm o quinto lugar, com 48 pontos, mas ainda a seis da Atalanta, que «ajudou» a Juventus a ter uma jornada praticamente perfeita na luta pelo título.

Na receção à vice-líder Lazio, que partiu para a jornada a um ponto da equipa de Cristiano Ronaldo, a equipa de Gasperini venceu por 3-2, com reviravolta total no marcador.

Um autogolo de De Roon (5m) e um golo de Milinkovic-Savic (11m) cedo deram vantagem de dois golos à Lazio em Bergamo. Contudo, a Atalanta reduziu ainda na primeira parte, por Gosens (38m) e, já após o descanso, Malinovski (66m) e Palomino (80m) construíram o triunfo da equipa da casa, quarta classificada, com 54 pontos, agora a quatro do Inter, que é terceiro com 58, após ter empatado com o Sassuolo.

A Lazio segue na segunda posição, com 62 pontos, mas agora a quatro da líder Juventus, que tem 66. Confira toda a classificação e os resultados.