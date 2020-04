Vincenzo Spadafora, ministro dos Desportos de Itália, desmente os rumores que davam como certo um acordo entre o Governo e a Federação Italiana de Futebol (FIGC) para o reinício das competições profissionais no país.

Esta terça-feira o governo francês comunicou que não existem condições para reatar o futebol profissional no país (Ligue 1 e Ligue 2), mas o responsável pela pasta do desporto italiano usou esse exemplo para apelar à calma, e alertar para as pressões que alguns setores estão a fazer, nesta altura, para um rápido regresso do futebol à atividade.

«A prudência que estamos a ter em relação ao futebol é o que ainda deixa um vislumbre da possibilidade de retomar o campeonato. A alternativa é fazer o que a França fez e dizer que o futebol fica por aqui. Tudo depende da evolução da emergência sanitária e da nossa capacidade de respeitar as regras. Se pensarmos que, a partir de 4 de maio, tudo acabou e podemos fazer qualquer coisa, sem respeitar as regras e tomar toda uma série de precauções, estamos errados e corremos o risco de caminhar para uma situação pior do que antes», afirmou.

Num vídeo, que publicou na sua página oficial no facebook, o ministro italiano do desporto deixou ainda um elogio ao presidente da Federação Italiana de Futebol, que também desmentiu rapidamente os rumores de um acordo para o regresso do futebol.

«Agradeço ao presidente da FIGC, [Gabriele] Gravina, que negou as alegações de alguém da Liga que disse que havia um acordo na data de retoma do campeonato. Nada mais falso. É o vício habitual de alguns presidentes - acho que, muito poucos -, de colocar mentiras e falsidades para pressionar o governo. Repito: eles não entenderam que o ar mudou, esses métodos já não funcionam», concluiu Vincenzo Spadafora.

A partir da próxima segunda-feira, dia 4 de maio, Itália entra na fase 2 para a contenção do coronavírus, uma fase de «convivência com o vírus». No que respeita ao futebol, a entrada da fase 2 significa que os atletas profissionais podem regressar aos treinos, mas apenas de forma individual. As equipas devem regressar aos treinos a 18 de maio, mas quanto à retoma da Serie A, não há data definida.