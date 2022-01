Dries Mertens fez de Nápoles a sua casa com 143 golos (recorde do clube) e 88 assistências em 381 jogos. A poucos meses de terminar contrato, o internacional belga frisou que pretende continuar no emblema do sul de Itália.



«Esta é a minha casa. Não quero dinheiro, esta cidade é suficiente para mim», referiu, em entrevista ao Corriere dello Sport.



«Estou aqui, tenho contrato e o clube tem opção de o prolongar. Sei que existem dois caminhos, um deles é dizer adeus. Também sei que quando esse dia chegar, todos os Mertens vão chorar. Sou feliz aqui e a minha família tambén. Mas tenho de ser realista: o Nápoles pode já não precisar de mim. Espero que não seja para já, mas se acontecer, estenderei a mão às pessoas como forma de agradecimento pela oportunidade que me deram», acrescentou.



Com muito humor, o avançado de 34 anos apontou o que tem de fazer para convencer os napolitanos a renovarem-lhe o vínculo e até ofereceu o filho ao clube. Tudo para não ter de deixar Nápoles.



«Se marcar muitos golos, vão ser obrigados a manter-me. Quantos mais golos marcar, mais vão perceber que vale a pena contar comigo. Mas tenho um trunfo na manga... Em vez de andarem a gastar dinheiro à procura que apareça um novo avançado, dou-lhes a oportunidade de inscrever o meu filho. Teriam um jovem atacante com uma longa carreira pela frente. E eu não teria de renunciar nem à casa nem ao Nápoles», referiu, em jeito de brincadeira.