Em entrevista aos canais do AC Milan, Emerson Royal, lateral direito internacional pelo Brasil, contou que Sérgio Conceição, que assumiu o comando dos «rossoneri» há pouco mais de duas semanas, deu-lhe total liberdade para subir no terreno.

«Com Sérgio Conceição, tenho jogado um pouco mais ofensivo. Desde o primeiro dia que me disse que podia fazê-lo. Ele disse-me: «Emerson, é sem travão. Podes atacar, não vejo nenhum problema nisso». Toda a minha carreira foi assim. Fosse na seleção ou no Tottenham, sempre gostei de jogar mais adiantado. Com este treinador, tenho um pouco mais de liberdade», explicou o defesa, de 26 anos.

Emerson Royal, que no último verão custou 15 milhões aos milaneses, lançou ainda o confronto com a Juventus, que marca o reencontro de Sérgio Conceição com o filho, Francisco, que continua a recuperar de lesão.

«Vai ser um jogo difícil, como são todos na Serie A, mais táticos e com grande agressividade. É importante vencermos, porque estamos bem, a crescer. Temos de estar concentrados durante toda a partida», concluiu.

Juventus e AC Milan defrontam-se, em Turim, no próximo sábado (18 de janeiro), pelas 17 horas. A partida é referente à 21.ª jornada da Liga italiana.