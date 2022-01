O Empoli esteve a escassos minutos de afastar o Inter de Milão da Taça de Itália. No entanto, um golo de Ranocchia aos 90+1 atirou o jogo para o prolongamento, período no qual o campeão transalpino foi mais forte e confirmou a passagem graças a um golo de Stefano Sensi.



Apesar de ter suado para seguir em frente, a equipa de Inzaghi até começou bem o encontro e marcou por Alexis Sánchez aos 13 minutos. O chileno estava em campo há oito minutos, tendo substituído o lesionado Correa.



A resposta do Empoli surgiu na segunda parte. O conjunto orientado por Aurelio Andreazzoli alcançou a reviravolta graças a um golo de Nedim Bajrami e a um autogolo de Radu. Ranocchia foi o herói que o Inter de Milão precisava com golo acrobático e depois deixou Sensi ser protagonista.



O Inter vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Roma e Lecce.



O golo acrobático de Ranocchia: