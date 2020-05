Depois dos excertos sobre Mario Balotelli, Felipe Melo, Vidal, Suárez e Sergio Ramos, Chiellini não esqueceu Bonucci no seu livro, colega em centenas de batalhas. O defesa não consegue compreender a saída do compatriota para o AC Milan na época 2017/18.



«O seu ano no AC Milan foi diferente. Foi uma escolha errada. Bonucci não ficou em paz consigo mesmo. Foi afastado por mil razões e tomou a decisão de sair. Tudo aconteceu nas semanas em que não nos vimos, tenho a certeza de que se estivesse estado presente, tinha-o feito pensar. Em 2012 aconteceu o mesmo com Conte», escreveu no seu livro «Eu, Giorgio».



«Saem sempre quando não estou presente. Quando falei com o Leo o negócio já estava fechado. Não tinha lógica do princípio ao fim. Percebia se ele tivesse saído para o Real Madrid, mas para aquele Milan? O destino encarregou-se de repor a ordem», pode ler-se ainda.



Certo é que a experiência de Bonucci em Milão durou uma época, regressando à Juventus.