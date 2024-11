Depois de De Rossi, Ivan Juric foi a segunda vítima da Roma nesta temporada. O croata foi despedido do comando técnico do clube após a derrota frente ao Hellas Verona no passado domingo (2-3) e a direção dos Giallorossi já pôs em marcha o plano de sucessão.

O jornal italiano Gazzetta dello Sport apontou vários nomes como possíveis sucessores ao cargo, mas coloca Vincenzo Montella numa posição de destaque.

Montella treina a seleção turca (também com excelentes resultados) e tem um salário de 2,2 milhões de euros por época. Neste momento, Montella está com a seleção turca para os compromissos da Liga das Nações contra o País de Gales e Montenegro, o que pode demorar o processo.

O antigo avançado, que fez mais de 100 golos pelo emblema, já treinou a Roma em 2011, quando substituiu Ranieri no último ano da direção dos Sensi, somando 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.

Agora, o nome do técnico italiano é sobretudo apadrinhado por um dos membros da direção, enquanto outros estão mais inclinados para figuras estrangeiras, com Erik Ten Hag e Graham Potter entre os principais eleitos.

Entre os nomes em análise estão também Frank Lampard, tal como o português Paulo Sousa e Edin Terzic, além de Roberto Mancini.