Treinador da Roma, Paulo Fonseca vai encontrar a Juventus de Cristiano Ronaldo na próxima jornada do campeonato italiano. O técnico português já olhou para o encontro do qual espera que o compatriota saia «chateado» no final.

«A Juventus está num ótimo momento de forma, fez um grande jogo, bateu o Cagliari que é um adversário complicado e sabemos que vamos ter um jogo difícil pela frente», começou por dizer Fonseca, à margem de um evento de moda, em Florença.

«Vamos jogar contra uma grande equipa, mas estes são os encontros que todos querem jogar», continuou.

Questionado sobre o que vai dizer em português ao camisola 7 da Juventus, Paulo Fonseca respondeu: «Vamos ver, espero que o Ronaldo fique chateado no final.»

Obviamente, o técnico apontava a uma vitória da Roma. A equipa da capital perdeu o último encontro na Serie A frente ao Torino, mas Fonseca considerou que «nem tudo foi mal feito» nessa partida.

O jogo com a Juventus está agendado para as 19h45 de domingo.