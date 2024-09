Alisha Lehmann é jogadora da equipa principal feminina de futebol da Juventus e namora com Douglas Luiz, médio da equipa principal masculina de futebol dos bianconeri.

No entanto, queixa-se a internacional suíça, ganha muito menos em comparação com o companheiro.

«Falou muitas vezes com o Douglas depois dos treinos e digo sempre que a situação não é justa. Fazemos o mesmo trabalho e ele ganha cem mil vez mais do que eu. Como mulher, é um assunto que me toca», afirmou, citada pela Gazzetta dello Sport.

«Acredito que será preciso muito tempo para atingir o objetivo, mas claramente o caminho é esse», referiu.