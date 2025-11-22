O Nápoles, adversário do Benfica na 6.ª jornada da Champions, regressou às vitórias neste sábado, ao bater em casa a Atalanta por 3-1, num jogo que ficou praticamente resolvido na primeira parte.

Depois de três jogos seguidos sem ganhar (dois dos quais para a Serie A), os napolitanos embalaram com um bis do ex-Benfica David Neres, que fez o 1-0 aos 17 minutos e repetiu a dose ao minuto 38.

A fechar a primeira parte, Noa Lang fez o 3-0 para a equipa de Antonio Conte.

Nos minutos iniciais da segunda parte, a Atalanta ainda reduziu, mas o 3-1 manteve-se até ao apito final.

Com este resultado, o Nápoles ascende, à condição, ao topo da Liga italiana. Tem agora 25 pontos, mais um do que Inter e Roma, que jogam neste domingo, dia em que os nerazzurri têm dérbi marcado com o Milan.