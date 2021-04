Num jogo entre os dois últimos classificados da Serie A, o Parma perdeu contra o Crotone (3-4) numa tarde histórica para Simy Nwankwo.



O antigo avançado do Gil Vicente marcou o segundo e o último golo dos Pitagorici no Ennio Tardini e superou o registo de Obafemi Martins, tornando-se no nigeriano com mais golo na Serie A - 29.



De resto, o Crotone chegou ao intervalo a vencer por 3-1 graças aos golos de Magallan, de Simy e de Ounas enquanto Hernâni marcou o golo da equipa da casa. Sem Bruno Alves, D'Aversa lançou Osorio e Pellè e a equipa melhorou, tendo alcançado a igualdade com tentos de Gervinho e de Hernâni.



No entanto, um golo de Simy de penálti aos 69 minutos ditou o triunfo do Crotone, que contou com o sportinguista Eduardo nos últimos vinte minutos e com Pedro Pereira nos instantes finais.



No outro jogo já realizado, o Génova bateu o Spezia por 2-0 com golos de Scamacca e de Shomurodov.



O Parma é penúltimo com 20 pontos e o Crotone é último com 18.