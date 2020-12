A Sampdoria, com o futebolista português Adrien Silva a titular, recebeu e venceu este sábado o Crotone, por 3-1, em jogo da 13.ª jornada da Serie A, a liga italiana de futebol.

A equipa de Génova chegou à vantagem aos 26 minutos, por Damsgaard, tendo chegado ao 2-0 aos 36 minutos, por Jankto. Contudo, em cima do intervalo, o antigo avançado do Gil Vicente, Simy – que também passou pelo Portimonense antes de evidenciar-se nos minhotos – reduziu para 2-1 de penálti, em cima do intervalo (45+1m).

Foi já na segunda parte que a Sampdoria deu a sentença no marcador para o resultado final, com o experiente Quagliarella a assinar o último golo, aos 65 minutos.

Adrien foi substituído ao minuto 89 e, no Crotone, o médio Eduardo, emprestado pelo Sporting, fez todo o jogo.

Com a segunda vitória seguida, a Sampdoria chega aos 17 pontos e está, ainda que à condição, no 10.º lugar. O Crotone é 20.º e último, com seis pontos.