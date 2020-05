Joseph Bouasse Perfection, antigo jogador das camadas jovens da Roma, morreu este domingo, aos 21 anos, de ataque cardíaco, anunciou o clube italiano.

O camaronês chegou a Itália em 2014, com a promessa de um contrato para jogar futebol, mas foi abandonado na estação de comboio de Roma, sozinho e sem dinheiro.

Pediu ajuda a centros de refugiados e o Liberi Nantes, clube composto por refugiados e pessoas que pedem asilo político, abriu-lhe as portas do futebol. Como deu nas vistas, foi chamado para a Roma, para as camadas jovens, mas chegou a treinar com a equipa principal.

Foi emprestado ao Vicenza, da Serie B, e depois para jogar para a Roménia, para o Cluj.

A Roma lamentou a morte nas redes sociais.