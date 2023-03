Três meses após lhe ter sido diagnosticado um problema cardíaco, Lucas Leiva decidiu terminar a carreira. O anúncio foi feito pelo próprio jogador, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.



«Em primeiro quero agradecer ao Grémio por todo o apoio nestes três meses. Anuncio hoje a minha retirada. Foi um período difícil, acho que é a primeira vez que choro por causa disto. Mas só tenho de agradecer. Estou a acabar a carreira onde eu gostaria, mas não da forma que gostaria. Tenho a certeza que um novo ciclo vai começar. Tinha esperança que a situação se pudesse reverter, mas não foi assim. A minha saúde está em primeiro lugar», começou por dizer, visivelmente emocionado.



O antigo jogador de Liverpool e Lazio esteve três meses afastado dos relvados e este mês voltou a repetir todos os exames feitos anteriormente para perceber se tinha existido alguma alteração à sua condição, algo que não se verificou.



«Quando olho para trás, não mudaria nada. Posso dizer que gostaria de ter conquistado algo mais e de ter jogado mais, mas passei por três clubes enormes e terminei onde sempre gostaria de ter terminado. Acho que a forma como conduzi a minha carreira pode trazer-me muitas oportunidades no futuro. Sempre criei raízes por onde passei e vou levá-las para a vida. Sou de Porto Alegre, Liverpool e Roma, lugares importantes onde pude deixar algo de positivo», assumiu.

Apesar de o infortúnio que o obrigou a retirar-se, Leiva prefere olhar para o lado positivo. (...) Estou grato por terem descoberto o problema. Se o tivessem descoberto há 15 anos seria dramático. Hoje, com 36 anos, tenho uma carreira consolidada e só posso olhar para o lado positivo. Tive uma carreira brilhante e tenho orgulho disso.»

Internacional brasileiro em 24 ocasiões, Lucas Leiva iniciou a carreira em 2005 no Grêmio, de onde se transferiu em 2007/08 para o Liverpool, onde esteve dez anos. Depois, seguiu para a Lazio, que deixou no final de 2021/22 para voltar ao Grêmio.



O médio conquistou seis títulos: uma série B do Brasil, uma Taça da Liga inglesa, duas Supertaças de Itália e uma Taça de Itália.