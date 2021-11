Fabrizio Miccoli apresentou-se de forma espontânea na prisão de Rovigo nesta quarta-feira, para começar a cumprir os três anos e meio de cadeia, aos quais foi condenado.

O ex-jogador do Benfica viu o Supremo Tribunal confirmar a sentença de janeiro de 2020 e que é relativa a extorsão com método da máfia.

De acordo com a agência de notícias italiana, Miccoli foi acompanhado à cadeia de Rovigo, Veneza, pelo advogado. Antonio Savoia afirmou que o antigo internacional italiano «é um homem destruído». A ANSA acrescenta que Miccoli entegou-se em Rovigo e não em Lecce onde reside para poder «ficar o mais longe possível de tudo e de todos».

Fabrizio Miccoli jogou no Benfica em 2005/06 e 2006/07 por empréstimo da Juventus. Para além do clube português e do de Turim, representou Perugia, Fiorentina, Palermo e Lecce na Serie A italiana.