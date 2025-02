Louis Buffon, filho do lendário guarda-redes Gianluigi Buffon, foi convocado para representar a seleção sub-18 da Chéquia, preparando-se assim para virar as costas à seleção italiana, da qual o seu pai é atualmente o team manager.

Nascido em 2007, o jovem tem dupla nacionalidade devido à mãe, Alena, de origem checa. Apesar da ligação clara ao futebol italiano, foi chamado pelo selecionador dos sub-18 da Chéquia, Vaclav Jilek, para o estágio de preparação para os jogos contra Inglaterra, Portugal e França.

Buffon Jr. joga atualmente como avançado no Pisa. Antes disso, iniciou a sua formação no Bbs Torino e ingressou no Pisa em 2023, tendo-se destacado na equipa sub-19, ao marcar sete golos na primeira temporada.

Recorde-se que, mesm que jogue pela seleção sub-18, Louis Thomas Buffon não fica preso às seleções jovens da Chéquia. As regras da FIFA permitem que jogadores com dupla nacionalidade troquem de seleção a nível juvenil sem qualquer tipo de restrições.

No entanto, a nível sénior, a história muda, visto que a mudança só é possível se o jogador tiver nacionalidade do novo país, tiver jogado no máximo três partidas pela seleção anterior e respeitar um período de espera de três anos