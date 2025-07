Totti. No futebol, é um nome que fala por si, e isso terá sido demasiado para o jovem Cristian, filho do ídolo da Roma, Francesco, que decidiu terminar a carreira aos 19 anos, meio ano após ter deixado do Olbia, do quarto escalão do futebol italiano.

«Confirmo que me vou a retirar. Não vou voltar a jogar futebol», assumiu Cristian Totti ao jornal La Nuova. O seu futuro passará pela Totti Soccer School, onde deverá trabalhar na área do scouting.

Formado na Roma, à semelhança do pai, Cristian ainda passou pelo Frosinone e pelos espanhóis do Rayo Vallecano, onde cumpriu o último ano de júnior, antes de se estrear no futebol sénior ao serviço do modesto Olbia, da Serie D, na última temporada.

O seu último treinador, Marco Amelia, lamentou a decisão tomada por Cristian Totti: «Sempre acreditei nele. Era um jogador com grande habilidade, um centrocampista capaz de criar jogadas, de se colocar entre as linhas defensivas e de criar, mas também era bom a recuperar a posse de bola», disse o técnico.

Ao longo da sua curta carreira, Cristian Totti teve também de lidar com críticas motivadas pela sua condição física.

«Ele poderia ter tido uma carreira muito boa pela frente como jogador na Série C ou na Série B, mas ser filho de Totti teve impacto, havia muita pressão», concluiu Marco Amelia, antigo guarda-redes, internacional italiano, que foi companheiro de equipa de Francesco Totti na Roma.