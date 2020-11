A Fiorentina despediu Giuseppe Iachini e anunciou Cesare Prandelli como novo técnico da equipa principal, esta segunda-feira.

Em comunicado no site oficial, o emblema viola explica que «após uma análise cuidadosa e escrupulosa do início desta temporada (...) acredita que a melhor solução é revogar o cargo do atual treinador».

A formação de Florença ocupa nesta altura o 12.º lugar da Serie A, com oito pontos, a cinco dos lugares europeus.

Refira-se que Cesare Prandelli está de regresso ao comando técnico da Fiorentina, depois de ter orientado o clube entre 2005 e 2010. O último trabalho tido sido o Génova, na época 2018/19.