Foi uma tarde de sobressalto em Itália, com o internacional jovem italiano Edoardo Bove a colapsar em campo durante o Fiorentina-Inter de Milão, da Serie A italiana. Temeu-se o pior, mas felizmente o futebolista recuperou bem no hospital Careggi, em Florença, e está fora de perigo.

Segundo a Sky Sports italiana, Bove já acordou do coma induzido e responde a perguntas. Foi extubado pela manhã desta segunda-feira e excluem-se danos neurológicos e cardiológicos.

O clube tinha emitido um comunicado conjunto com o hospital pelas 19h30 de domingo e é esperado nesta segunda-feira um novo ponto de situação.

Bove caiu no relvado, com convulsões, ao minuto 17 do Fiorentina-Inter de Milão. Vários colegas de profissão acorreram imediatamente ao jogador, que acabou transportado de ambulância. Reinava a consternação no relvado e a partida acabou mesmo adiada.