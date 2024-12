Edoardo Bove, da Fiorentina, colapsou no relvado durante a primeira parte do Fiorentina-Inter de Milão, neste domingo. Segundo a imprensa italiana, o jogador respira de forma autónoma e recuperou os sentidos, permanecendo em vigilância.

Os jogadores e a equipa médica formaram um muro à volta do médio enquanto os profissionais de saúde tratavam da situação. O jogador foi transportado de ambulância.

Bove, antigo jogador da Roma e pupilo de José Mourinho, terá sofrido convulsões. O jogo foi suspenso pelo árbitro por volta do minuto 16 e as equipas recolheram aos balneários. Por volta das 17h50, foi declarado como adiado através de comunicado oficial da Serie A.

Os colegas de Bove demonstraram muita preocupação com o sucedido.

Some of these images are horrific…credit to Inter and Fiorentina players for calling for the match to be immediately stopped.



Absolutely no reason why this game should not be delayed for another day but it would not surprise me if they continue. pic.twitter.com/AZe3I9qSlv