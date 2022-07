O AC Milan revelou a camisola oficial para a temporada 2022/23.



A nova pele dos campeões italianos tem como base o vermelho e preto. No entanto, há um pormenor que é importante realçar: o tricolor italiano no punho das mangas em alusão à conquista do 19.º scudetto da história do clube.



«Este equipamento representa a herança e o futuro do nosso clube, que está profundamente conectado à cidade de Milão, e sua visão inovadora dentro e fora do campo», realçou o diretor financeiro, Casper Stylsvig, ao site do clube.



