O Como 1907 apresentou, esta terça-feira, algumas imagens de como poderá ficar o Estádio Giuseppe Sinigaglia após as obras de reconstrução que o clube quer levar avante, com o apoio do município.

O estádio foi construído em 1927 e, atualmente, tem capacidade para mais de 13 mil pessoas. Localiza-se na margem do Lago do Como e as imagens projetadas para o recinto mostram o quão bonito poderá ficar após a intervenção.

O processo será demorado e dividido em três fases. Em maio de 2026, será submetido o projeto para aprovação e, em outubro do ano seguinte, começa a primeira etapa da construção. Já em agosto de 2028, deverá iniciar-se a segunda e última etapa.

A ideia passa por renovar o estádio, mas não o utilizar apenas para o futebol. O Como 1907 quer aproveitar para criar um espaço multiusos, de forma a tornar o recinto num espaço ativo e acessível a todos, além de obter benefícios económicos e sociais para a região. O projeto chegou a merecer algumas críticas dos moradores, mas, em conferência de imprensa, clube, município e o escritório de arquitetura responsável pela obra garantiram querer estar em comunhão com a comunidade local.

Refira-se que o Como 1907 é detido pelos bilionários indonésios Robert e Michael Hartono, que na última época conseguiram levar o clube de volta à Serie A, sob o comando de Cesc Fàbregas.