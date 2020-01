Um minuto de silêncio, fumos negro nos braços, uma tarja estendida ao minuto 24, o do número que Kobe Bryant, falecido de forma trágica no domingo, usou durante grande parte da carreira, e uma vitória impactante.

O resumo da noite do Milan, que carimbou a passagem às meias-finais da Taça de Itália, ao vencer o Torino por 4-2 mas só após forçar o prolongamento já em tempo de compensação.

Aos 90 minutos, os rossonneri perdiam por 2-1. Gleison Bremer, defesa-central brasileiro de 22 anos, não só anulou com inverteu um melhor começo do Milan, que se adiantou no marcador aos 12 minutos por Bonaventura. Bremer, com golos aos 30 e aos 71 minutos, parecia encaminhar-se para ser a face improvável de uma vitória ainda mais inesperada, atendendo que a equipa de Turim vinha de uma derrota pesadíssima por 7-0 aos pés da Atalanta.

Com Ibrahmovic e Rafael Leão já em campo (sueco entrou aos 65m e o português foi lançado aos 76 minutos) para o forcing final, Hakan Çalhanoglu, também ele lançado para o desespero final, forçou o prolongamento com um remate certeiro de fora da área.

O médio turco, que entrou aos 82 minutos, seria a grande figura. Também foi dele o golo da reviravolta, a abrir a segunda parte do prolongamento, mas seria o «retornado» Ibrahimovic, a passe de Rafael Leão, a dar margem de conforto aos rossonneri.

A homenagem a Kobe Bryant: