Francisco Conceição, extremo da Juventus e da Seleção Nacional, falou à estação televisiva SportMediaset sobre o seu regresso aos relvados após uma pequena lesão no joelho sofrida nos últimos dias.

«Estou bem. Superei o problema físico e estou pronto. Esta época estou com falta de alguns golos, mas se continuar assim, vou certamente melhorar», disse Conceição, que falhou o último duelo da Juve exatamente devido a esse problema físico.

Conceição admite que a equipa tem tido problemas na finalização esta temporada. Porém, o português diz ter uma boa avaliação do treinador Luciano Spalletti, que sucedeu a Igor Tudor. «Gosto da sua sede de vitórias, os resultados falam por si apesar de termos espaço para melhorias», afirmou.

Francisco Conceição rematou a entrevista com uma confissão de carreira: «Vejo-me na Juventus por muito tempo, para ganhar títulos e fazer grandes coisas.» Para já, tem um duelo com o Inter de Milão no dia 14 de fevereiro.

O ex-jogador do FC Porto tem 23 anos e soma a segunda temporada no clube, a primeira como jogador em definitivo. Custou 32 milhões de euros ao clube, já depois de outra experiência no Ajax.