O Génova empatou (0-0) no terreno do Empoli, naquela que foi a estreia do português Vitinha pela equipa.

Contratado na passada quinta-feira, último dia de mercado na Liga Italiana, o avançado emprestado pelo Marselha (com uma opção de compra de 23 milhões de euros) começou a partida no banco, mas acabou por entrar na parte final da partida, numa altura em que o Génova fazia tudo para chegar ao golo.

Vitinha chegou a ter uma oportunidade, quanto tentou um remate acrobático após cruzamento da esquerda, mas a bola saiu muito torta.

Já nos descontos, o De Winter foi expulso e deixou o Génova reduzido a dez jogadores, pelo que o jogo chegou ao fim sem sair do nulo. Com este ponto, a formação genovesa manteve o 11º lugar, ao lado do Monza.

Ora o Monza, precisamente, que este sábado também não saiu do nulo em casa da Udinese. O português Dany Mota foi titular e esteve em campo até aos 73 minutos, altura em que deu lugar ao também português Pedro Pereira.