Georgina Rodriguez acompanhou Cristiano Ronaldo ao Dubai, onde o capitão da Seleção Nacional se deslocou para receber o prémio de melhor jogador do ano nos Globe Soccer Awards, tendo aproveitado para tirar umas férias.

Ora no meio do luxo do Dubai, que meteu praia, piscina e jantares cheios de glamour, Georgina Rodriguez fez uma declaração a Cristiano Ronaldo. «Vem dormir comigo: não faremos amor, o amor nos fará», escreveu.