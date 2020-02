O Parma castigou Gervinho por faltar a vários treinos sem apresentar justificação. O clube da Série A referiu, em comunicado, que as «ausências repetidas, sem justificação, dos treinos na última semana» obrigaram a equipa técnica a colocá-lo num «programa de treino individual».

Relembre-se que o costa-marfinense, de acordo com a imprensa italiana, esteve ausente durante três dias para tentar consumar uma transferência para o Al Sadd, do Qatar, a qual não teve um desfecho positivo.

O Parma encontra-se, atualmente, no oitavo lugar da liga italiana e conta com 32 pontos somados. Gervinho atuou, esta época, em 18 ocasiões e contribuiu com seis golos.