No jogo grande da 15.ª jornada da Serie A, a Juventus recebeu e venceu o Nápoles (1-0). O golo de Federico Gatti, à passagem dos 51', permitiu à "vecchia signora" subir, ainda que à condição, à liderança da Liga, com 36 pontos.

O Nápoles, por sua vez, encaixou a quinta derrota, permanece no 5.º lugar, com 24 pontos e, no pior cenário, poderá cair duas posições no fecho desta jornada.

A 1.ª parte foi dominada pela equipa da casa, que, assumindo a frente do marcador, deixou as despesas do encontro para os visitantes. Apesar dos nove remates, faltou acerto ao Nápoles, que apenas por uma vez obrigou Szczesny a aplicar-se.

Entre os anfitriões, o médio Andrea Cambiaso, de apenas 23 anos, foi um dos destaques do encontro, continuando a somar créditos como titular da Juventus.

A derrota dos napolitanos surge na antecâmara da receção ao Braga, no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões.