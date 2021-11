Felix Afena-Gyan viveu uma noite de sonho em Génova ao marcar os dois golos do triunfo da Roma. No final da partida, José Mourinho revelou que vai comprar um par de chuteiras de 800 euros ao ganês conforme lhe tinha prometido.



«Prometi-lhe um par de chuteiras que ele gosta, umas que custam 800 euros. Ele veio ter comigo a correr para me lembrar disso. Amanhã de manhã a primeira coisa que vou fazer vai ser comprar as chuteiras», disse o técnico, citado pela Gazzetta dello Sport.



De seguida, o português explicou como «descobriu» o jovem avançado na equipa de primavera dos romanos.



«Vi-o jogar pela equipa Primavera que treina ao nosso lado. Fiquei impressionado com a sua frieza à frente da baliza. Talvez ele não seja um fenómeno em termos técnicos, mas é muito bom a marcar golos. Fiquei impressionado com a sua capacidade física e com a sua humildade. A maioria dos jogadores desta geração pensa que já sabe tudo. Ele é exatamente o oposto», contou.



Por último, José Mourinho confessou que Andriy Shevchenko, que foi seu jogador no Chelsea, lhe ofereceu uma lembrança antes do encontro.



«Antes do jogo o Shevchenko ofereceu-me uma garrafa de vinho tinto, um presente tradicional em Inglaterra», referiu.