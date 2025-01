David Neres foi eleito o melhor jogador do Nápoles no mês de dezembro.

O internacional brasileiro, que deixou o Benfica no último verão, foi o escolhido pelos adeptos do clube italiano. No site oficial, o Nápoles destaca que o jogador de 27 anos protagonizou «excelentes exibições coroadas por grandes jogadas».

Neres participou em seis jogos em dezembro, nos quais somou uma assistência.

Apesar de ter iniciado a época como suplente, o brasileiro conquistou recentemente a titularidade. No total, leva três golos e cinco assistências em 19 partidas.