Este domingo é dia de encerramento da Liga Italiana, com os últimos quatro jogos da temporada. A luta pela fuga à despromoção vai atrair atenções, havendo dois jogos a merecer seguir com cuidado: o Lecce-Parma e o Génmova-Verona. Lecce e Génova são as equipas que ainda podem descer, sendo que a primeira está abaixo da linha de água e com menos um ponto que o Génova.

- Liga italiana, 38.ª e última jornada (horas de Lisboa):

.Spal - Fiorentina, 17:00 (SportTV1)

.Génova - Verona, 19:45 (SportTV2)

.Lecce - Parma, 19:45 (SportTV1)

.Sassuolo - Udinese, 19:45

Liga escocesa, 1ª jornada (horas de Lisboa):

.Celtic-Hamilton, 16:30

- Grande Prémio de Silverstone, no Reino Unido, do Mundial de Fórmula 1, às 14:10 (Eleven Sports 3)

- Segunda prova do campeonato espanhol de velocidade, com a participação de Afonso Almeida, da Miguel Oliveira Racing Team, no circuito de Barcelona (em Montmeló)

- Termina Triatlo de Montemor-o-Velho, no Centro de Alto Rendimento, em Montemor-o-Velho, Coimbra

- Termina terceira etapa da Liga de Surf, Allianz Sintra Pro, na Praia Grande, em Sintra

- Termina Hero Open de golfe, em Birmingham, Inglaterra, com a participação de Ricardo Santos e Pedro Figueiredo