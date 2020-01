O AC Milan não saiu do nulo na receção à Sampdoria no regresso de Ibra a San Siro. O internacional sueco foi lançado juntamente com Rafael Leão a 35 minutos do final. Pese embora Pioli tenha lançado todas as opções ofensivas que tinha no banco, os rossoneri não chegaram ao triunfo.



No final do encontro o avançado de 38 anos mostrou-se desiludido por não ter marcado. «O relacionamento com os adeptos continua maravilhoso e isso motiva-me. Queria entrar em campo, marcar um golo e depois comemorar como um Deus em frente à curva. Senti muita adrenalina, emoção e sentimentos que tinha comigo há 9 ou 10 anos», referiu, citado pela Gazzetta dello Sport.



Ibra revelou ainda o que conversou com o português Rafael Leão durante a partida. «Com a minha experiência, expliquei-lhe os movimentos que tinha de fazer», disse.



O internacional sub-21 luso partilhou uma foto com o novo colega de equipa.