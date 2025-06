Esta foi uma noite de sobressalto na academia da Fiorentina, pois um incêndio assolou as instalações dedicadas à formação do clube italiano. Segundo os bombeiros locais, o alerta foi dado pelas 2h15 locais, menos uma hora em Portugal Continental.

O fogo deflagrou no interior de uma sala do pavilhão dedicado às camadas jovens. Foram retiradas várias pessoas do local e cinco (quatro menores e um adulto) tiveram mesmo de ser hospitalizadas para exames complementares, por inalação de fumos. Já receberam alta médica pela manhã deste domingo.

O trabalho de cerca de 20 bombeiros durou praticamente quatro horas, até às 6h30 de Itália. O clube emitiu uma nota oficial onde refere que as causas do incêndio «ainda não foram esclarecidas». «A área do pavilhão afetada pelo incêndio foi isolada e protegida, por enquanto», acrescentam.