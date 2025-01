De Itália chega uma história surreal. Juan Bernabé, tratador da águia Olimpia (a mascote da Lazio), foi despedido por ter partilhado um vídeo de uma prótese peniana destinada a um melhor desempenho sexual.

Bernabé, de 56 anos, submeteu-se recentemente a uma cirurgia que lhe permitiu instalar esse dispositivo no pénis. Em declarações à italiana Radio24, Bernabé explicou porque decidiu partilhar o resultado na internet:

«Fi-lo para dar um sinal e coragem às muitas pessoas que têm o mesmo problema. É importante para elas saberem que não correm riscos ao fazer esta cirurgia. O resultado é maravilhoso. É um assunto muito delicado, os homens têm vergonha, a impotência é um tabu e a sociedade julga-nos. Por outro lado, não há nada de que se envergonhar. As minhas contas são privadas, se quem vê o vídeo o partilha, a culpa não é minha», disse.

Reiterando que tem uma vida sexual muito ativa até com mulheres fora do casamento - Bernabé diz que a sua esposa o permite porque tem uma «mente aberta» -, o espanhol acrescentou:

«Preciso de ejacular sempre que tenho tempo livre. Foi uma operação maravilhosa. Fi-lo para ter um desempenho como quando era jovem. A minha ereção é natural, mas com este dispositivo carrego num botão que me permite controlar perfeitamente a ereção e o tempo. A minha consciência está tranquila, só fiz a publicação para informar as pessoas sobre a cirurgia», assegurou.

Ao deparar-se com o vídeo e estas declarações, a Lazio emitiu um comunicado a informar o despedimento do tratador. Bernabé já foi o tratador da águia Vitória, a mascote do Benfica, mas também acabou despedido em 2010 entrando em litígio com o clube. Terá agredido funcionários do clube.