O Newcastle diz que Sandro Tonali pode jogar contra o Crystal Palace, este sábado, apesar de ter passado por um «par de semanas difíceis», de acordo com o treinador Eddie Howe.

Tonali está a ser investigado pelo Ministério Público italiano e pela Federação Italiana de Futebol, devido ao seu envolvimento em apostas ilegais.

«Ele teve duas semanas muito, muito difíceis, tem estado a lidar com muita coisa, mas, pelo que posso ver, está a aguentar-se muito bem e a lidar bem com as emoções, mas terei de tomar uma decisão», afirmou Eddie Howie.

O técnico do Newcastle diz que ficou surpreendido quando soube da investigação e que a sua primeira preocupação foi o bem-estar do atleta.

«Para mim, a parte mais importante de todo este incidente é o Sandro e o seu bem-estar. Enquanto clube de futebol, sentimos imediatamente que devíamos abraçá-lo e protegê-lo para lhe dar o apoio de que necessita para encontrar soluções para os problemas que tem»m afirmou o treinador inglês.

Em relação à possibilidade de utilizar o antigo médio do Milan este fim de semana, Eddie Howie disse apenas que o jogador «treinou duas vezes com a equipa esta semana e está em condições de ser convocado».

Ao mesmo tempo, o Aston Villa assegura que Nicolà Zaniolo, também envolvido na investigação, está disponível para defrontar o West Ham, no domingo.

Tonali e Zaniolo deixaram o estágio da seleção italiana, que preparava os jogos com Malta e Inglaterra, depois de terem sido informados de que estavam envolvidos numa investigação.

Num comunicado de sexta-feira, O Aston Villa diz que «Zaniolo está a ajudar a Federação Italiana de Futebol e as autoridades competentes na investigação de alegadas apostas ilegais» e acrescenta que «o jogador também se reuniu com dirigentes do clube».

