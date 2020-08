Ainda a dar os primeiros passos como treinador, Alberto Aquilani confessou que Jorge Jesus e Pep Guardiola são as suas referências.



«Começou a passar-me pela cabeça a ideia de ser treinador no meu último ano como jogador. Inspiro-me em Jesus e Guardiola. Em Portugal descobri este treinador [Jesus] que tinha métodos novos que nunca tinha visto em Itália. Fascinou-me o seu modo de trabalhar e foi muito estimulante», referiu, em entrevista à Gazzetta dello Sport, acrescentando o nome de Guardiola.



«Conheço bem Guardiola, tive a sorte de jogar ele [na Roma]. Há muito a aprender com ele», concluiu.



O antigo médio de 36 e atual treinador dos juniores da Fiorentina trabalhou com o técnico português em 2015/16 ao serviço do Sporting.