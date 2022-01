Um golo de Alexis Sánchez no último suspiro do prolongamento deu a Supertaça italiana ao Inter de Milão no encontro contra a Juventus (2-1), no Giuseppe Meazza.



A Vecchia Signora foi a primeira equipa a marcar aos 25 minutos pelo norte-americano Weston McKennie. No entanto, a resposta dos campeões italianos não tardou e volvidos dez minutos, Lautaro Martínez igualou o encontro de penálti.



A igualdade permaneceu até ao minuto 90 e foi preciso jogar tempo suplementar. O Inter foi mais forte e chegou ao golo do triunfo por Alexis Sánchez na sequência de um erro de Alex Sandro.



Os nerazzurri conquistaram assim a sexta Supertaça da sua história.